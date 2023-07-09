نزيف في المخ يهدد حياة أسطورة هولندا في كرة القدم

لا يزال حارس المرمى الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار راقدا في المستشفى، بعد إصابته بنزيف في المخ، وحالته مستقرة لكن لا تزال مقلقة، بحسب ما أعلن فريقه السابق أياكس أمستردام.

وكان فان در سار البالغ من العمر 52 عاما والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعر ض للنزيف.

وقال أياكس في بيان “لا يزال إدوين فان در سار في العناية المرك زة راهنا . حالته مستقرة لكنها لا تزال تدعو إلى القلق”، مضيفا انه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آنماري.

أضاف “عائلة فان در سار، إلى جانب أياكس، ممتنون ومتأثرون جدا من رسائل الدعم”.

وكان فان در سار أعلن في ماي، أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعد “فترة صعبة جدا ” لأكثر من عقد من الزمن على رأس الادارة التنفيذية لقطب العاصمة.

وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عاما للنادي الاكثر تتويجا في هولندا، حيث حل ثالثا في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.

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