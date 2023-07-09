معرض للصور يؤرخ للزيارات الميمونة للملوك العلويين لتطوان

افتتح أمس السبت بمقر ملحقة جماعة تطوان “الأزهر سابقا” بتطوان ،معرض صور يؤرخ لزيارات الملوك العلويين الميمونة لمدينة تطوان، وذلك على هامش أشغال مؤتمر ” التسامح والسلام وقيم التعايش المشرك”.

ويضم المعرض ، المنظم من طرف جماعة تطوان، عددا من الصور التاريخية للزيارات التي قام بها لمدينة تطوان كل من جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصور أخرى لزيارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المباركة ، الذي يولي اهتماما خاصا للمنطقة .

ويتيح المعرض للزوار استكشاف محطات مميزة من الزيارات التاريخية والأنشطة التي قام بها الملوك العلويون لمدينة تطوان، فضلا عن صور أخرى تسلط الضوء على مساهمة اليهود التطوانيين في مختلف مناحي الحياة العامة للمدينة خلال فترات تاريخية مهمة من القرن الماضي .

ويقدم هذا المعرض، الذي سيظل مفتوحا في وجه الزوار والباحثين، بالإضافة إلى الصور المؤرخة لزيارات الملوك العلويين لمدينة تطوان ، مجموعة من الوثائق النادرة، منها التي تخص المعاملات التجارية و البيوعات بين أملاك الدولة وبعض التجار اليهود المغاربة، وكذا وثائق الحالة المدنية لليهود المولودين بمدينة تطوان.

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