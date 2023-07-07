برقية تهنئة إلى الملك من ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات إنه سميع مجيب”.

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