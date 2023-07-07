الملك يهنئ الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري ماي سيمون، بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة احتفال كندا بعيدها الوطني، أن أبعث إليكن بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، لكن شخصيا بموفور الصحة والهناء، وللشعب الكندي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف الملك “ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أؤكد لكن على حرصي الدائم على تمتين ما يجمع المملكة المغربية وكندا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون، واثقا من أنه، بفضل عملنا المشترك، سنرتقي بالشراكة المغربية-الكندية متعددة الأبعاد إلى مستوى رفع التحديات المطروحة بما يستجيب وتطلعات شعبينا الصديقين”.

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