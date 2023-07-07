برقية تهنئة من الملك إلى رئيس الكونغو الديمقراطية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص تهانئه لفيليكس تشيسيكيدي، مقرونة بصادق متمنياته بالرخاء والسعادة للشعب الكونغولي ” الذي تجمعه بالشعب المغربي روابط أخوية قائمة على الصداقة والتضامن “.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد التعاون المغربي الكونغولي، بما يمكن من تقوية شراكاتنا، لما فيه مصلحة شعبينا وبما يسهم في دعم السلام والاستقرار والتنمية في قارتنا “.

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