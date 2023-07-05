إعطاء انطلاقة مركزين صحيين بالناظور بتعليمات من “سيدنا”

في إطار الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس، لقطاع الصحة، والمبنية أساسا عـلى الالتـزام بـالعـدالـة الاجتمـاعيـة، والمسـاواة فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحيـة، و الاعتـراف بـالحـق الأسـاسـي فـي التمتـع بـأعلـى مستـوى ممكـن مـن الصحـة، أعطى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، مرفوقا بعامل إقليم الناظور علي خليل، انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين بكل من أزغنغان وسلوان، بإقليم الناظور.

ويتعلق الأمر، بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بمنطقة « أزغنغان »، بالإضافة إلى المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بمنطقة « سلوان »، حيث يأمل مسؤولو الصحة في أن يساهم المركزين في تقريب الخدمات الصحية الأساسية لساكنة المنطقة، بعدما تمت إعادة تأهيلهما وتجهيزهما بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، ومدها بالموارد البشرية اللازمة.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في تصريحات للصحافة، أن المركزين سيقدمان خدمتهما لأزيد من 100 ألف نسمة بكل من سلوان وأزغنغان، وقد تم إنجازهما وفق معايير عصرية ومتطورة، مبينا أن الهدف يبقى ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، وتيسير ولوج المرتفقين إلى العلاج، واحترام مسلك العلاجات بجماعتي سلوان وأزغنغان.

و تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الملكية التي تروم تعزيز المنظومة الصحية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات وتوقعات المواطنين، في ما يخص صحتهم وتكاليفها.

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