فرنسا … صورة “بلد الحريات” وصلت الحضيض بشهادة الأصدقاء قبل الأعداء

عبر سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون، من أسفهم الشديد من تضرر صورة فرنسا، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي رافقت مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

ونشرت صحف فرنسية من بينها “لوفيغارو”، رأي سياسيين وإعلاميين، محليين ودوليين، تطرقوا فيه لانتقادات دول كثيرة للطريقة التي تعاملت بها فرنسا “الماكرونية” مع موجة الغضب الشعبي، باستعمال عنف شديد، واعتقالات عشوائية، في وقت كان على الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون إيجاد حلول حقيقية للعنصرية المستشرية بشكل واضح، في مدن فرنسا.

وما يقلق هؤلاء، أن هذه الانتقادات أتت من دول تعتبر صديقة، من بينها ألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا، دون ذكر تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحف الفرنسية أن فرنسا خسرت معركة تلميع صورتها في عهد ماكرون، إذ تدهورت بشكل كبير وواضح، وزادت واقعة مقتل الشاب نائل من تدهورها بشكل كبير.

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