برعاية مولوية … قطاع الصحة يتعزز بتدشين مراكز صحية بالناظور والدريوش

تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس ، أعطى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء 4 يوليوز 2024، انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين بكل من أزغنغان وسلوان، بإقليم الناظور، كما أعطى الوزير انطلاقة، خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الثاني تافرسيت بإقليم الدريوش.

وتأتي هذه التدشينات الجديدة، في إطار الرعاية التي يوليها جلالته لتعزيز الخدمات الصحية والرفع من جودتها وتسهيل الولوج إليها وتقريب المؤسسات الصحية من المواطنين تحقيقا لعدالة اجتماعية ومجالية في هذا القطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد من هذه المرافق أزيد من 100 الف مواطن وفق معايير عصرية ومتطورة

ما فتئ جلالته يولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة تنزيلا لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة في أفق تحقيق الأمن الصحي للمملكة المغربية، فقد سبقت هذه التدشينات، قيام جلالته شخصيا بتدشين مركزا طبيا للقرب بالمدينة الجديدة الرحمة (الدار البيضاء) في 10 ابريل، والمركب الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بطنجة في 28 ابريل، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي.

إقرأ أيضا: