“كوبل” ضمن عصابة لترويج الأقراص الطبية المخدرة

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمشرع بالقصيري، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف ليلة أمس (السبت)، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و41 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وأفاد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان مرفوقا بزوجته وشخص ثالث، تم مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة نفعية إلى مدخل مدينة مشرع بالقصيري، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 2032 قرص طبي مخدر، مكونة من 845 قرص من نوع “Rivotrile” و1187 قرص من نوع “Nordaz”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

يسرى عويفي

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