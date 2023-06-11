حموشي يوقف مقدمي شرطة بالقنيطرة

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يتعلق بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدمي شرطة يعملان بولاية أمن القنيطرة، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، ليسنى عرضهما على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة كانت قد أحالت مقدمي الشرطة المذكورين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة، قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.

ومن الناحية الإدارية، قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظفي الشرطة المذكورين مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.

يسرى عويفي

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