أخبار 24/24
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– بن سليمان : 38 ملم
– تطوان والدار البيضاء- الميناء : 20 ملم
– فاس : 16 ملم
– طنجة : 13 ملم
– تازة : 12 ملم
– الحسيمة وإفران : 11 ملم
– القنيطرة : 10 ملم
– المحمدية وتيط مليل والناظور والنواصر : 9 ملم
– تاوريرت : 8 ملم
– الدار البيضاء وسطات وشفشاون : 7 ملم
– العرائش وآسفي : 6 ملم
– الصويرة- الميناء ومكناس والرباط وسلا : 5 ملم
– الجديدة : 3 ملم
– بني ملال وخريبكة ووجدة وسيدي سليمان : 2 ملم
– بن جرير : 1 ملم
– الصويرة- المطار وسيدي إفني ومراكش : أقل من ملمتر.