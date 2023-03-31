انقطاعات الماء تغضب سكان فيلات “حدائق الأطلس” بمراكش

استنكر عدد من سكان المجمع السكني “حدائق الأطلس”، المخصص للفيلات بمراكش، الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، آخرها اليوم (الجمعة)، بسبب خلاف بين المنعش العقاري والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وحسب ما أوضحه عدد من سكان المجمع السكني الموجود بتاحناوت، في اتصال مع “الصباح”، فإن صاحب المشروع يمتنع عن أداء مستحقات يدين بها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما يدفع هذا الأخير “دون موجب حق” إلى قطع الماء عن 110 أسر بالمجمع، لفترات طويلة تزيد عن 24 ساعة في عز رمضان، ودون سابق إنذار.

وعبر السكان عن غضبهم من الاستهتار الكبير للمنعش تجاه مصالحهم، وإقحامهم من قبل مكتب الماء والكهرباء في مشاكله مع صاحب المشروع، دون أدنى اعتبار لحاجتهم الماسة إلى هذه المادة الحيوية، خاصة في رمضان، مؤكدين أن انقطاعات الماء بالمجمع بدأت في 2018، وكانت تستمر لساعات طويلة.

(ي.ع)

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