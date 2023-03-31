5800 مليونير بالمغرب

كشف تقرير دولي حديث أن المغرب يضم 5800 مليونيرا يتوفرون على مليون دولار أو أكثر، مقابل تواجد أربعة أشخاص فقط يتوفرون على مليار دولار فما فوق.

وحسب التقرير، الذي نشرته Henley & Partners بالتعاون مع New World Wealth حول الثروة الإفريقية لـ 2023، يحتل المغرب خامس سوق إفريقي للثروات بحوالي 5800 مليونيرا تفوق ثروتهم المليون دولار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يعرف تواجد 4 أفراد تبلغ ثروتهم مليار دولار أو أكثر، إضافة لتواجد 28 فردا تبلغ ثروتهم 100 مليون دولار أو أكثر، مبرزا ارتفاع من يتوفر على مليون دولار فأكثر بنسبة 28 في المائة في العشر سنوات الأخيرة بين 2012 و2022، إضافة لارتفاع إجمالي في نسبة أصحاب الثروات العالية بـ60 في المائة.

كما أظهرت بيانات التقرير أن الثروة القابلة للاستثمار تبلغ بالقارة الأفريقية حاليا 2.4 تريليون دولار أمريكي، متوقعا أن يزداد عدد أصحاب الملايين بنسبة 42٪ خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار التقرير إلى أن أسواق ثروة “الخمسة الكبار” في إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب ، تشكل مجتمعة 56٪ من أصحاب الثروات الضخمة في القارة وأكثر من 90٪ من أصحاب المليارات.

وبشكل عام، تعد القارة الإفريقية موطنا لـ 138000 من الأثرياء بثروة تبلغ مليون دولار أمريكي أو أكثر لكل واحد منهم، إلى جانب 328 مليونيرا تقدر قيمة ثرواتهم بـ 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر، إضافة إلى 23 مليارديرا.

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