بورصة البيضاء..تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الارتفاع.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 0,31%، ليستقر بذلك عند 10.590,89 نقطة.

من جهته، حقق مؤشر “MASI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,42%، منتقلا بذلك إلى 847,09 نقطة.

كما سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,36% منتقلا إلى 802,21 نقطة.

من جهته، تراجع مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,06% منتقلا إلى 860,54 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “إقامات دار السعادة” (+2,89% / 12,1 درهما)، و”اتصالات المغرب” (+2,05% / 89,8 درهما)، و” ديستي تكنولوجيز” (+1,62% / 188 درهما)، و”أفريقيا غاز” (+1,6 % / 4.440 درهما)، و”أليانس” (+1,51% / 53,8 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “كارتيي السعادة” (-5,99% / 25,1 درهما)، و”طاقة المغرب” (-5,1% / 949 درهما)، و”موتانديس” (-1,85% / 210 درهما)، و”شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (-1,37%/ 212 درهما)، و”أطلنطا سند” (-0,38%/ 119,55 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد سجل يوم الجمعة الماضي استقرارا عند 10.557,71 نقطة.

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