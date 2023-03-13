الملك يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان

بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلائكم الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتحيات، مجددا لقداستكم تقديري الكبير لجهودكم ومساعيكم الخيرة في نصرة القيم الإنسانية الكونية”.

وتابع جلالته “كما لا يفوتني أن أسجل اعتزازي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، مؤكدا لقداستكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك في خدمة السلم والأخوة والتضامن الإنساني عبر العالم”.

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