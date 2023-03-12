وزارة المالية تحتفي بنسائها

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، ترأس كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمس (الجمعة)، حفلا للاحتفاء بنساء الوزارة في مسرح محمد الخامس بالرباط.

وهنأ فوزي لقجع، في كلمة له خلال هذا الحفل، نساء الوزارة على عملهن وأدوارهن الداعمة لتحقيق أهداف الوزارة والتي تعكس التميز والإبداع لدى المرأة، وقدرتها على التكيف مع ظروف العمل المختلفة.

وأكد الوزير المنتدب على أهمية تعديل مدونة الأسرة والصرامة في تفعيل تطبيقها، مع العمل على ضمان ملائمة المدونة مع الدستور وكذلك ملائمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية.

وقال لقجع إن كل هذه الجهود التي يتم القيام بها تنبع من حرص الملك على تقوية دور المرأة داخل المجتمع، من أجل ضمان تنمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع وتروم النهوض بوضع كل أفراد الأسرة.

من جهتها، ذكرت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ما حققته المملكة من تطور لتمكين المرأة المغربية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة بعد دستور 2011، وأيضا بالترسانة القانونية التي عززت اكتساب المرأة المغربية لحقوقها في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وحيت المتحدثة ذاتها، كل نساء قطاع الاقتصاد والمالية، ودعت مختلف مكونات الوزارة إلى مواصلة الجهود للارتقاء بمكانتهن وتعزيز المكتسبات لنيل المساواة والفرص المتكافئة في كافة المجالات.

وخصصت الوزارة بهذه المناسبة، تكريما لكل من المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات لتأهله لأول مرة في تاريخه، إلى نهائيات كأس العالم 2023، والمنتخب الوطني لكرة القدم نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر.

وأشرف كل من الوزيرة والوزير المنتدب، على هامش هذا الاحتفال، على زيارة معرض من إبداع موظفات الوزارة المشاركات في جائزة المرأة المتميزة “فئة المرأة المبدعة”.

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