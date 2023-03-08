سلسلة مشاريع لتطوير وإنعاش القطاع السياحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية إلى تطوير وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.

وصادق أعضاء مجلس الجهة، بإجماع الحاضرين، على أربع اتفاقيات تهم تفعيل آلية لدعم المقاولات السياحية بالجهة، و إحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، وإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بالجهة، وإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي.

وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، بإشراف من ولاية الجهة، بغلاف مالي بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم ممول مناصفة بين الجانبين، من أجل إحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بالجهة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة، وفق برنامج بمعايير دولية ملائمة للسياق المحلي، ودعم مردودية واستدامة استثمارات المقاولات السياحية، والمساهمة في انتعاش القطاع السياحي وخلق مزيد من فرص الشغل والحد من الآثار السلبية الحادة للأزمات المستجدة، كجائحة كورونا، على النشاط السياحي، عبر تقديم منح الاستثمار بنسبة تتراوح بين 10 و 50 في المائة حسب درجة ابتكار المشروع، إلى جانب توفير آليات الدعم التقني والمواكبة.

ويتوقع من هذا البرنامج أن يساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع السياحي بالجهة وإحداث ما يفوق 2000 منصب شغل مباشر و أكثر من 600 مقاولة سياحية متوسطة وصغيرة.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من طرف “الشركة الجهوية للتنمية السياحية”، التي يشكل إحداثها برأسمال يصل إلى 4 ملايين درهم ، موضوع اتفاقية ثانية بين أطراف الاتفاقية السابقة، والتي ستعمل أساسا على تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة ودعم استدامة المقاولات السياحية والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.

كما تمت المصادقة على اتفاقية ثالثة، بين الشركاء ذاتهم، لإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بغلاف مالي يصل إلى 30 مليون درهم على سنتين، من أجل خلق أقطاب سياحية تنافسية تروم الرفع من جاذبية الجهة والرقي بها إلى مصاف الوجهات السياحية الطبيعية المستدامة الأكثر إشعاعا على الصعيدين الوطني والدولي.

وحددت الاتفاقيات 6 مسارات سياحية، ويتعلق الأمر ب”شلالات ونكهات البحر الأبيض المتوسط المغربية” بشفشاون، و”المنتزه الأزرق” بالحسيمة، و”مغامرات الوديان” بتطوان والمضيق الفنيدق، و”أرض المواقع الأثرية” بالعرائش، و”نكهات وفنون جبالة” بوزان، و”مغامرات هرقل” بطنجة أصيلة والفحص أنجرة.

ويشكل إعداد برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة موضوع اتفاقية رابعة بين مجلس وولاية الجهة والوزارة المعنية والمجلس الجهوي للسياحة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 3 ملايين درهم بين 2023 و 2025. وتسعى الاتفاقية إلى ضم جهود الأطراف المعنية لتنفيذ البرنامج.

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