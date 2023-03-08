الشباب الرياضي يشتكي جره للقضاء

اشتكى عبد اللطيف الناصري، رئيس جمعية الشباب الرياضي، عددا من الأمور أكد أنها تهدد وجود الفريق، الذي يمثل منطقة سيدي معروف ولاد حدو بالبيضاء.

وأوض الرئيس في تدوينة على صفحة الفريق الرسمية على “فيسبوك”، أن عامل عمالة مقاطعة عين الشق، “قام مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد جمعية الشباب الرياضي، من أجل فسخ اتفاقية الشراكة عدد 13/20 الموقعة مع الجمعية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي بموجبها أنجزت الجمعية مشروع تهيئة وإصلاح الملعب البلدي سيدي معروف، وتقوم في إطارها بتدبيره وتسييره وصيانته منذ افتتاحه في يناير 2016”.

وأوضح الناصري أنه “رغم عدم توصل الجمعية بأي تبليغ رسمي في الموضوع، وبعد علمها بالأمر، أوكلت مهمة الدفاع عن حقوقها لمحامي من هيئة المحامين بالبيضاء”.

وأشار الرئيس أن “جمعية الشباب الرياضي، وإلى غاية صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في موضوع الدعوى، ستواصل تحمل أعباء ومصاريف التدبير والتسيير والصيانة ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، بالكيفية نفسها التي دأبت عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات، من غياب أية مداخيل وموارد خارج إمكانياتها الذاتية”.

ودعا رئيس الجمعية كل مكونات أسرة الشباب الرياضي ومحبيها، “من أجل التعبئة الشاملة لتحقيق كافة الأهداف المسطرة خلال الموسم الرياضي الحالي، وفي مقدمتها تحقيق الصعود للقسم الوطني الأول هواة، مع مواصلة المسار الرياضي والتربوي والتنموي الذهبي المثقل بالإنجازات التاريخية لجمعية الشباب الرياضي”.

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