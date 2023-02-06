الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ مليارين و110 ملايين متر مكعب

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين، بأن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ الى حدود اليوم، مليارين و 110 ملايين متر مكعب، مسجلا فائضا بنسبة 207 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعدل الوطني للتساقطات المطرية بلغ من شتنبر 2022 إلى حدود اليوم 72 مليمترا، مقابل 38 مليمترا السنة الماضية، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 88 في المائة.

وأضاف في ذات السياق أن متوسط المساحات المغطاة بالثلوج بلغ 5720 كيلومترا مربعا مقابل 4480 كيلومترا مربعا في السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 30 في المائة، فيما بلغت المساحة القصوى للثلوج 28 ألفا و480 كيلومترا مربعا إلى حدود 29 يناير المنصرم.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الملء الإجمالي للسدود بلغت 31,9 في المائة ( 5 ملايير و100 مليون متر مكعب)، مؤكدا الاقتراب من بلوغ وتجاوز النسبة المسجلة خلال السنة الماضية والتي كانت في حدود 33.8 في المائة.

غير أنه لفت إلى وجود تفاوتات في نسبة ملء السدود بين مختلف المناطق، مشيرا الى أن نسبة الملء بلغت بمنطقة اللوكوس حوالي 55 في المائة ، في حين سجلت 25 في المائة في منطقة الشرق، بينما ظلت منخفظة بمنطقة أم الربيع وتانسيفت، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تداعيات ندرة المياه بهذه المناطق.