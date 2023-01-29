بورصة البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض

أنهت بورصة البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 يناير الجاري، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 1,40 في المائة ليستقر عند 10.070,12 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر (MSI.20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 1,53 في المائة منتقلا إلى 806,70 نقطة.

كذلك الشأن بالنسبة لمؤشر (Masi.ESG) الذي انخفض بنسبة 2,12 في المائة إلى 764,41 نقطة.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أغلق 14 قطاعا التداولات على وقع الانخفاض مقابل 8 قطاعات سجلت ارتفاعا فيما ظل قطاع واحد مستقر.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 264,9 مليون درهم، تحقق منها 245,2 مليون درهم في السوق المركزي للأسهم، و13,37 مليون درهم بسوق الكتل، في ما بلغ حجم التحويلات ما قيمته 6,26 مليون درهم.

وتصدرت “التجاري وفا بنك” قائمة الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 76,8 مليون درهم، متبوعة بكل من “التجاري وفا بنك” (61,58 مليون درهم)، متبوعة ب”اتصالات المغرب” (35,2 مليون درهم) و”بنك أفريقيا” (26,5 مليون درهم).

من جانبها، بلغت رأسملة البورصة ما قيمته 527,91 مليار درهم.

على صعيد القيم، تم تسجيل أقوى انخفاضات الأسبوع من قبل “ستروك للصناعة” (-8,20 في المائة إلى 37,94 درهم )، و”ريسما” (-5,93 في المائة إلى 111,90 درهم )، و”الشركة المعدنية إميطير” (-5,76 في المائة إلى 1.326 درهم )، و”القرض العقاري والسياحي” (-4,65 في المائة إلى 286 درهم )، و”اتصالات المغرب” (-4,11 في المائة إلى 93 درهم ).

بالمقابل تم تسجيل أقوى الارتفاعات من قبل “مصرف المغرب” (7,49 في المائة إلى 570 درهم )، و”إقامات دار السعادة” (6,69 في المائة إلى 13,87 درهم )، و”دلتا هولدينغ” (5,49 في المائة إلى 24 درهم )، و”أليانس” (5,28 في المائة إلى 51,48 درهم )، وأليمنيوم المغرب”” (4,62 في المائة إلى 1.360 درهم ).

(ومع)