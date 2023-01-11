التعاون الأمني في صلب لقاء حموشي بمسؤول الأنتربول بالإمارات

التقى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مع أحمد ناصر الريسي، رئيس الأنتربول بالإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة مختلف قضايا التعاون في المجال الشرطي، وفق ما نشر المسؤول الأمني الإماراتي في تغريدة على حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

و أوضح أحمد ناصر الريسي في التدوينة ذاتها أن “المملكة المغربية قدمت الدعم لمنظمة الإنتربول في مجالات متعددة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، على مدار أكثر من خمسين عاما”.

يذكر أن عبد اللطيف حموشي قد حل بدولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد أمني هام، للمشاركة في أشغال الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء أجهزة الأمن وقادة الشرطة، الذي يعرف أيضا مشاركة العديد من المنظمات العربية والدولية المكلفة بقضايا الأمن.