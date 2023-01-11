التحرش وزيدان يطيحان برئيس الاتحاد الفرنسي

علق المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مهام نويل لو غريت، رئيسه، بسبب الجدل الذي أثاره أخيرا، بسبب تصريحات ضد نجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، واتهامه من قبل وكيلة أعمال لاعبين، بالتحرش بها.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت الخبر من عضو بالمكتب التنفيذي، أن نائب رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، سيتكلف بالرئاسة مؤقتا.

وترأس لوغريت الاتحاد في 2011، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في 2024.

وإلى جانب لوغريت، علق المكتب التنفيذي أيضا، مهام المديرة العامة فلورانس آردوان.