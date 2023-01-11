اعتداء مسلح على قائد بسبت أولاد النمة

تعرض رجل سلطة برتبة قائد، اليوم (الأربعاء) في سبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، لاعتداء مسلح من قبل أربعيني يشتغل داخل أحد الأسواق النموذجية.

وذكرت مصادر محلية أن قائد الملحقة الإدارية المعتدى عنه، كان يمارس مهامه، رفقة أعضاء من القوات المساعدة وأعوان السلطة، في إطار جولة لتنظيم سوق نموذجي بالمنطقة، ليكتشف قيام المعتدي، وهو من الباعة المتجولين المستفيدين من محلات “الفضاء التجاري للقرب”، ببناء حائط غير مرخص وسط السوق، ويعطي الأوامر بهدمه، ثم يتفاجأ بالبائع وهو يوجه له طعنة سكين مباغتة من الخلف، أصابته على مستوى الظهر.

وجرى، وفق المصادر ذاتها، نقل القائد على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إلقاء القبض على المعتدي، وفتح تحقيق معه لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

(ي.ع)