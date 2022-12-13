غرس شجرتي زيتون في القدس احتفاء بالأسود

قامت “مؤسسة سيدة الأرض”، الفلسطينية بزراعة شجرتي زيتون في القدس احتفالا بإنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر وتأهله للمربع الذهبي.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها غرست في جبل الزيتون في القدس، قريبا من حي المغاربة، شجرة زيتون باسم المنتخب المغربي، وشجرة أخرى باسم حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو، احتفالا من المؤسسة على طريقتها الخاصة، بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهاية مونديال قطر.

وأشارت إلى أن هذه الفعالية هي الأولى، ستليها أخرى تقوم المؤسسة بالترتيب لها تقديرا لما أحرزه منتخب المغرب والذي رفع من مكانة ومقدار الرياضة العربية والدولية، كما أنها ”رسالة محبة ووفاء باسم الشعب الفلسطيني للشعب المغربي الشقيق الذي ظل على الدوام وفيا للروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في فلسطين والمغرب“.

وقال الدكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، ”إن منتخب المغرب العظيم قد شغفنا حبا وأعطانا المزيد من الألق والايمان بالمستقبل، فهذا الانتصار الأسطوري لأسود الأطلس قد أعاد لنا الثقة بإمكانية أن نحقق الأحلام وأن نعزز إرادتنا في الحياة والنضال في سبيل الأهداف والغاليات العظيمة“.

ووجه الحسيني التحية العالية، من قلب القدس، ومن داخل أسوارها ومن أقصاها وقيامتها، “للمنتخب المغربي البطل وجمهوره العريض الذي هتف دائما لفلسطين، حيث تعانق العلمان الفلسطيني والمغربي على مدرجات المونديال، بل وكان الفرح عاما في كل ربوع الأرض، حيث حضرت فلسطين وقضيتها العادلة في عمق هذا الحدث التاريخي والدولي“.

وأضاف الحسيني، ”ليس صدفة أن نحتفل بمنجزات وبطولة المنتخب المغربي، بل هذا هو واجبنا، أن نثمن الابداعات والمنجزات التي عبرت التاريخ وشكلت حضورا متميزا للمغرب ولجميع العرب، حيث برز المنتخب المغربي نجما ساطعا وهو يحرز تقدمه النوعي تباعا خطوة خطوة على طريق نيل الغالية الأسمى لتبقى رايتنا عالية يعانقها الشموخ والمجد والكبرياء“.

(ومع)