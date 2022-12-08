مجهودات طبية لتأهيل أكرد وسايس لمباراة البرتغال

يبذل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي مجهودات حثيثة من أجل تأهيل اللاعبين نايف أكرد ورومان سايس للمباراة، التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره البرتغالي بعد غد السبت بملعب الثمامة، لحساب ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكشفت مصادر مطلعة أن طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هفتي حدد برنامجا علاجيا للاعبين، من أجل استعادة عافيتهما قبل المباراة.

وخضع اللاعبان لفحوصات طبية مباشرة بعد نهاية مباراة إسبانيا، دون الكشف عن نتائجها حرصا من طبيب الأسود والناخب الوطني على عدم تعميمها إلى وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

(ع.ك) قطر