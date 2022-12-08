السفير المغربي بقطر: ما قدمه المنتخب والجماهير شيء مبهر

قال محمد ستري، السفير المغربي المعتمد في قطر، أن المنتخب المغربي سيبذل كل ما في وسعه من الفوز على البرتغال بعد غد السبت، لحساب ربع نهائي كأس العالم.

وأضاف ستري في تصريحات على هامش احتفالات الجالية المغربية بتأهل الأسود، أن ما قدمه المنتخب في ملاعب قطر أبهر العالم، متمنيا أن يحقق الأسود التأهل إلى النصف النهائي

وكشف السفير عن الدور الكبير الذي أظهره المشجعون المغاربة طيلة هذه البطولة من حماس قل نظيره، وتابع “إنه مونديال العرب وليس العالم. ونشكر قطر على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وجمالية الملاعب”.

وأكد ستري ان مونديال شكل للأسود فرصة للتألق وإبراز على المهارات، سواء داخل الميدان أو بالمدرجات”.

(ع.ك) قطر