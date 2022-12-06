الإسمنت: انخفاض المبيعات بنسبة 9,24 في المائة

بلغت مبيعات الإسمنت أزيد من 11,54 مليون طن عند متم نونبر الماضي، بانخفاض نسبته 9,24 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وأفادت الجمعية بأن الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و “الخرسانة الجاهزة”، بلغت، على التوالي، 7,16 مليون طن (ناقص 13,84 في المائة) و2,28 مليون طن (زائد 3,02 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات “المنتجات الجاهزة” و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 1.057.152 طنا (ناقص 6,35 في المائة)، و 496.619 طنا (ناقص 9,73 في المائة)، و 544.314 طنا (زائد 6,86 في المائة).

وخلال نونبر 2022 المنصرم لوحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 9,44 في المائة لتبلغ 1.112.013 طن.

(ومع)