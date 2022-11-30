لقجع يقطع مسافات مكوكية لتأكيد حضوره بجانب الأسود بقطر

قام فوزي لقجع ، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، برحلات مكوكية في ظرف وجيز، لدعم المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم بقطر.

وتابع لقجع مباراة بلجيكا بملعب الثمامة، الأحد الماضي، قبل أن يعود لأرض الوطن بعدها ، ثم السفر مجددا للدوحة، ليضمن وجوده رفقة لاعبي المنتخب الوطني في آخر حصة تدريبية قبل مباراة كندا المصيرية، غدا الخميس.

وعلى غرار ذلك، كان لقجع متواجدا بالقرب من الأسود خلال المباراة الأولى أمام كرواتيا.

ونوه لاعبون وتقنيون ودوليون سابقون، بالمجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الجامعة لتوفير كل الظروف للبعثة المغربية بقطر، حتى ولو تطلب ذلك قطع مسافات كبيرة، بين الرباط والدوحة، في ظرف وجيز.