سوق الرساميل: أزيد من 55 مليار درهم من الاكتتابات في متم أكتوبر

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن اكتتابات الرساميل بلغت أزيد من 55,25 مليار درهم برسم الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، مقابل 51,93 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.

وأوضحت الهيئة، في مذكرتها حول المؤشرات الشهرية لسوق الرساميل لشهر أكتوبر 2022، أن هذه الاكتتابات تتوزع بين إصدارات سندات الاقتراض (16,71 مليار درهم)، وسندات قابلة للتداول (37,55 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (992 مليون درهم).

كما أظهرت هذه المؤشرات ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، منذ بداية السنة وحتى تاريخه، في جاري معاملات إقراض الدين ليصل إلى 21,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.

(ومع)