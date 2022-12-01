الصباح الفني
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بركان “ماونالوا” يستفيق ذكرت هيأة المسح الجيولوجي الأمريكية أن بركان “ماونا لوا”، أكبر بركان في العالم ثار، صباح الاثنين الماضي، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، لأول مرة منذ نحو 4 عقود. وحسب الهيأة، بدأ الثوران في قمة “كالديرا” داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، حيث تم رفع مستوى التحذير منأكمل القراءة »
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