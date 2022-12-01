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الصباح الفني

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منذ 44 ثانية
بركان‭ “‬ماونالوا‭” ‬يستفيق ذكرت‭ ‬هيأة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬بركان‭ “‬ماونا‭ ‬لوا‭”‬،‭ ‬أكبر‭ ‬بركان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثار،‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بالتوقيت‭ ‬الشرقي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬عقود‭.‬‮ ‬وحسب‭ ‬الهيأة،‭ ‬بدأ‭ ‬الثوران‭ ‬في‭ ‬قمة‭ “‬كالديرا‭” ‬داخل‭ ‬حديقة‭ ‬هاواي‭ ‬للبراكين‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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