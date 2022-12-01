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“Stutz” على “نتفليكس”
يخوض المخرج الشهير “جونا هيل” رحلة مع معالجه النفسي الدكتور “فيل ستوتز”، ويكشف عن معاناته مع زيادة الوزن وعدم الثقة بالنفس، في وثائقي “Stutz” الذي انطلق عرضه على منصة “نتفليكس”. ويبدو أن جونا هيل الذي قام بإخراج الوثائقي لم يصنع فيلما عن نفسه، علما أنه كشف عنأكمل القراءة »
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