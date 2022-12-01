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الرياضة

الاتحاد البلجيكي غاضب على بوسعيد

منذ 11 دقيقة
لاعب منتخب الشياطين لأقل من 21 سنة نشر فيديو فرحته رفقة الجمهور المغربي ببروكسيل تواصلت ردود الفعل الغاضبة من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اللاعبين المغاربة، خاصة الذين يحملون قميص المنتخبات الوطنية الصغرى لبلجيكا، بعد أن عبر مسؤولوه عن غضبهم على عثمان بوسعيد، لاعب منتخب بلجيكا لأقلأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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