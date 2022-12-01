الرياضة
تعديل جديد لقانون المدرب على مكتب لقجع
الودادية طالبت بمنحه فرصتين للتدريب في البطولة الاحترافية وثلاثا في الهواة قدم عبد الحق رزق الله “ماندوزا”، رئيس ودادية المدربين المغاربة في كرة القدم، تعديلات جديدة على قانون المدرب، ووضعها بين أيدي فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل دراستها في الاجتماع المقبل للمكتبأكمل القراءة »
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