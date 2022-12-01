fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 11 دقيقة
القاسم قال‭ ‬فيصل‭ ‬القاسم‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬‏أن‭ ‬تتعلم‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تتألم،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتألم‭ ‬لن‭ ‬تتعلم‭. ‬الألم‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬التعلّم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭”.‬ الرفرافي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬الرفرافي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬كم‭ ‬نحن‭ ‬أثرياء‭ ‬بتاريخنا،‭ ‬وكم‭ ‬نحن‭ ‬فقراء‭ ‬بقراءته‭”.‬ عمار قال‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬عمار‭ ‬علي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى