الصباح الفني
قالوا
القاسم قال فيصل القاسم في “تويتر”: “أن تتعلم يعني أن تتألم، وإذا لم تتألم لن تتعلم. الألم جزء لا يتجزأ من التعلّم في كل المجالات”. الرفرافي كتب الشاعر التونسي محمد الرفرافي في “تويتر”: “كم نحن أثرياء بتاريخنا، وكم نحن فقراء بقراءته”. عمار قال الروائي المصري عمار عليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا