اذاعة وتلفزيون
موسم ثان من “المكتوب”
“دوزيم” وافقت عليه وجددت الثقة في “مشيتي فيها” أفرجت القناة الثانية “دوزيم” على نتائج طلبات العروض الخاصة برمضان المقبل. وكشف مصادر “الصباح” أن عددا من شركات الانتاج، حظيت، مرة أخرى، بفرصة تنفيذ إنتاج أعمال تلفزيونية، من بينها “كونكسيون ميديا” و”عليان للانتاج” و”ديسكونيكتد” و”إم برود” وفيديو راما”… وتضمأكمل القراءة »
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