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لقب “دريم أرتيست” لفدواش
المتوج حصل على 350 ألف درهم لتنظيم معرضه الأول ومواكبته مهنيا أسدلت القناة الثانية “دوزيم” الستار، عن الموسم الأول من برنامج “دريم أرتيست” بإعلان فوز المصور مراد فدواش، الذي كان يمتهن التجارة في أحد أسواق سيدي يحيى الغرب، البالغ من العمر 22 سنة. ومنحت للفائز بلقب البرنامجأكمل القراءة »
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