وطنية
الحكومة تفرمل “لوبيات” المهن الحرة
رفضت إلغاء الضرائب والأغلبية تجتمع للتوافق على التعديلات لم يستطع «لوبي» ثماني منظمات مهنية بمجلس المستشارين، إقناع فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، لأجل إلغاء جدول الضرائب المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023، والمصادق عليه في مجلس النواب. وفي كواليس مجلس المستشارين، حاول برلمانيون التواصل معأكمل القراءة »
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