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معرض جماعي بـ”آرت وورد”
يحتضن رواق “آرت وورد” بالبيضاء، معرضا جماعيا للفن التشكيلي يشارك فيه ثلاثة فنانين، وهم عبد السلام لحرش وعبد الحي دمناتي ويوسف بلمهدي، وذلك من ثالث دجنبر المقبل إلى السابع والعشرين منه. ومن خلال تنظيم هذا المعرض الجماعي، يهدف الرواق إلى دمقرطة الفن وتقريب الجمهور من مجموعة منأكمل القراءة »
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