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وطنية

أوحنا‭: ‬لا‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬مغربية‭ ‬الصحراء

منذ 15 ثانية
الوزير‭ ‬السابق‭ ‬للعدل‭ ‬والأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬بإسرائيل‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬حليف‭ ‬أساسي‭ ‬لتل‭ ‬أبيب قال‭ “‬أمير‭ ‬أوحنا‭”‬،‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬للعدل‭ ‬والأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬إن‭ “‬المغرب‭ ‬حليف‭ ‬أساسي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬لأن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تاريخية‭ ‬ومتجذرة،‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ “‬إبراهام‭”‬،‭ ‬ التي‭ ‬أضفت‭ ‬عليها‭أكمل القراءة »

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