وطنية
أوحنا: لا تراجع عن مغربية الصحراء
الوزير السابق للعدل والأمن الداخلي بإسرائيل قال إن المغرب حليف أساسي لتل أبيب قال “أمير أوحنا”، الوزير السابق للعدل والأمن الداخلي بإسرائيل، إن “المغرب حليف أساسي لإسرائيل في المنطقة العربية وإفريقيا، لأن العلاقة بين البلدين تاريخية ومتجذرة، سيما بعد التوقيع على اتفاقية “إبراهام”، التي أضفت عليهاأكمل القراءة »
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