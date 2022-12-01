الرياضة
تأهل السنغال يخرج مغاربة للشارع
رفع الأعلام المغربية والسنغالية في شوارع البيضاء والرباط احتفلت الجماهير المغربية بإنجاز المنتخب السنغالي، الذي نجح في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني لمونديال قطر 2022، بعد فوزه أول أمس (الثلاثاء)، على الإكوادور بهدفين لواحد. وشهدت الساحات والمقاهي بالعاصمة الاقتصادية والرباط، احتفالات كبيرة للجالية السنغالية بالمغرب، إلىأكمل القراءة »
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