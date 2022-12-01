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الصباح الفني

المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للوثائقي‭ ‬بزاكورة

منذ دقيقة واحدة
وفاء‭ ‬الحكيم‭ (‬خاص‭)‬
حلت‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬وفاء‭ ‬الحكيم‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬العربي‭ ‬الإفريقي‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬بزاكورة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‮ ‬المؤرخ‭ ‬والناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬العراقي‭ ‬مهدي‭ ‬عباس،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬التونسية‭ ‬أمينة‭ ‬اليحياوي،‭ ‬والشاعرة‭ ‬دليلة‭ ‬حياوي،‭ ‬والممثلة‭ ‬سلمى‭ ‬حبيبي‭.‬ ويتبارى‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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