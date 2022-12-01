الصباح الفني
المهرجان الدولي للوثائقي بزاكورة
حلت الممثلة المصرية وفاء الحكيم ضيفة على فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بزاكورة، إذ تم اختيارها لتكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي يرأسها المؤرخ والناقد السينمائي العراقي مهدي عباس، وتضم في عضويتها التونسية أمينة اليحياوي، والشاعرة دليلة حياوي، والممثلة سلمى حبيبي. ويتبارى علىأكمل القراءة »
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