الصباح الفني
تتويج ملكة جمال المغرب
توجت ياسمين زرهان بلقب ملكة جمال المغرب 2022، وهو ما سيؤهلها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب، والتي ستقام بمصر. وعاد لقب الوصيفة الأولى، خلال حفل نظم بفاس، في إطار فعاليات مهرجان السياحة العربية في دورته السادسة عشرة، لأميمة الشنوفي، فيما منح لقب الوصيفة الثانية لمريم أكوانين. وضمتأكمل القراءة »
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