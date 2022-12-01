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الصباح الفني

تتويج‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المغرب

منذ 30 ثانية
ياسمين‭ ‬زرهان‭ (‬خاص‭)‬‮ ‬
توجت‭ ‬ياسمين‭ ‬زرهان‭ ‬بلقب‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المغرب‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيؤهلها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬العرب،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬بمصر‭.‬ وعاد‭ ‬لقب‭ ‬الوصيفة‭ ‬الأولى،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نظم‭ ‬بفاس،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬السياحة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬لأميمة‭ ‬الشنوفي،‭ ‬فيما‭ ‬منح‭ ‬لقب الوصيفة‭ ‬الثانية‭ ‬لمريم‭ ‬أكوانين‭.‬ وضمت‭أكمل القراءة »

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