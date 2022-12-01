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الرياضة

مباراة التاريخ

منذ 40 ثانية
90 دقيقة تفصل الأسود عن تأهل تاريخي وبونو وحكيمي ومزراوي جاهزون لمباراة كندا سيكون المنتخب الوطني على موعد مع التاريخ، عندما يواجه، اليوم (الخميس)، نظيره الكندي بملعب الثمامة، لحساب المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، وتنقلها قنوات “بي إن سبورت”أكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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