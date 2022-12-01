الرياضة
مباراة التاريخ
90 دقيقة تفصل الأسود عن تأهل تاريخي وبونو وحكيمي ومزراوي جاهزون لمباراة كندا سيكون المنتخب الوطني على موعد مع التاريخ، عندما يواجه، اليوم (الخميس)، نظيره الكندي بملعب الثمامة، لحساب المجموعة السادسة لكأس العالم بقطر 2022. وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، وتنقلها قنوات “بي إن سبورت”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا