الرياضة
رسالة رياضية: نهائي قبل الأوان
سيلعب المنتخب الوطني لكرة القدم مباراة نهاية، عندما يواجه كندا اليوم (الخميس) في مونديال قطر. فالمباراة ستكون فاصلة في تحقيق حلم انتظره المغاربة 36 سنة، كما أن فئات واسعة من الشباب الحالي مازالت لم تعش لحظة تاريخية مثل تلك. وفي مباراة بلجيكا قال شاب من هذا الجيل،أكمل القراءة »
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