الرياضة
عرض قطري لعطية الله
ارتفعت أسهم يحيى عطية الله، ظهير أيسر الوداد الرياضي، بعد تألقه رفقة الأسود في مونديال قطر 2022. وذكر مصدر مقرب من الوداد، أن عطية الله، بات مطلوبا من قبل عدد كبير من الأندية، دون تحديدها بالاسم، مبرزا في اتصال هاتفي مع “الصباح” أن عرض الدحيل القطري يبقىأكمل القراءة »
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