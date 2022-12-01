الرياضة
استنفار أمني قبل مباراة المنتخب
تأهب رجال الشرطة في كل المدن المغربية رفع الأمن من درجة تأهبه، في مختلف المدن، استعدادا لمباراة المنتخب الوطني ومنتخب كندا، اليوم (الخميس)، في الرابعة، في آخر مباراة بالدور الأول. ومن المقرر أن تتوقف الحركة بعد زوال اليوم (الخميس)، في مختلف المدن، إذ يترقب المغاربة تحقيق الأسودأكمل القراءة »
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