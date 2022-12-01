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اذاعة وتلفزيون

مليونا مشاهدة لأغنية “هاماما”

منذ 5 ثواني
تجاوزت أغنية “هاماما” للفنانة المغربية “صابرينة بلفقيه” مليوني مشاهدة، بعد أسبوعين من طرحها عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات “اليوتوب.” وأغنية “هاماما” هي أول أغنية للفنانة صابرينة في مسارها الفني، وهي من كلمات وألحان خالد سلام، وتوزيع محمد الفتوح، وإخراج حمزة اليملاحي. وحققت الأغنية نسبة كبيرةأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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