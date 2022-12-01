الرياضة
الركراكي: “غادين نموتو في التيران”
الناخب الوطني قال إن المنتخب سيلعب لأجل الفوز وهنأ السنغال قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن مواجهة كندا، اليوم (الخميس)، بملعب الثمامة، لن تكون سهلة، لما يتمتع به المنافس من مؤهلات، مؤكدا أن لاعبي المنتخب “غادين يموتو في التيران” من أجل تحقيق التأهل للدور الثاني من كأسأكمل القراءة »
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