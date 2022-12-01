الرياضة
قمة كندا بشبابيك مغلقة
مغاربة طالبوا عبر مواقع التواصل بتذاكر إضافية وآخرون بادروا للتحضير للدور الثاني أصيبت مجموعة من الجماهير المغربية بالإحباط، بسبب عدم تمكنها من إيجاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كندا، المقرر إجراؤها، اليوم (الخميس) بملعب الثمامة بالدوحة، انطلاقا من الرابعة، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة، ضمنأكمل القراءة »
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