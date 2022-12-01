وطنية
الخصاص يقلص مدة تكوين القضاة
وزير العدل اقترح 10 أشهر بدل سنتين ودورات تدريبية داخل المحاكم لتسهيل عملية الولوج أدى الخصاص الذي تعانيه المحاكم من قلة القضاة، إلى التفكير في بعض الحلول لمدها بقضاة جدد، بالإعلان عن مباريات جديدة، غير أن الأمر يتطلب انتظار حوالي سنتين من التكوين حتى يمكن اعتماد القضاةأكمل القراءة »
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